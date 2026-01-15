Polacy wystartowali w sztafecie. Wygrali Francuzi

Francuzi ukończyli sztafetę z czasem 1:08.58,1. Popełnili cztery błędy w strzelaniu i zanotowali jedną karną rundę. Norwegowie stracili do nich 6,2 s z siedmioma pomyłkami na strzelnicy. Niemcy dotarli do mety 7,9 s za zwycięzcami, pomylili się w strzelaniu pięciokrotnie.

Biało-Czerwoni stracili do Francuzów 3.50,2. Mieli dziewięć błędów na strzelnicy i jedną karną rundę.

Na piątek w Ruhpolding zaplanowano sprint na 7,5 km kobiet.

Trwająca runda jest ostatnią przed wyborem ostatecznych składów na igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo (6-22 lutego). Przed najważniejszą imprezą czterolecia, w której wystartuje ośmioro polskich biathlonistów, planowane są jeszcze zawody PŚ w czeskim Novym Mescie na Morave (22-25 stycznia).

PAP