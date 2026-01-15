Polski klub poznał rywala w walce o ćwierćfinał! O awansie decydował złoty set

Drużyna z Voluntari przegrała pierwsze spotkanie 1/8 finału na wyjeździe z VfB Suhl 1:3 (25:23, 18:25, 18:25, 20:25), więc w rewanżu u siebie musiała wygrać 3:0 lub 3:1, a następnie także w złotym secie, by awansować do kolejnej rundy.

Rumuński zespół spełnił oba warunki i to on zmierzy się z Radomką w walce o ćwierćfinał rozgrywek. Polska ekipa awansowała dzień wcześniej, wygrywając rywalizację z Mladostią Zagrzeb. Pierwsze spotkanie padło łupem siatkarek z Chorwacji, które triumfowały 3:1, jednak w rewanżu Radomianki zwyciężyły 3:0, a następnie były lepsze także w złotym secie.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarski turniej odbędzie się w Dubaju! Właśnie oficjalnie to ogłoszono

Pierwszy mecz zostanie rozegrany 27 stycznia w Radomiu. Rewanż tydzień później w Rumunii.

Radomka w 1/16 finału tegorocznej odsłony Pucharu CEV dwukrotnie pokonała czeski VK UP Ołomuniec 3:0. W minionej edycji tych rozgrywek dotarła do ćwierćfinału.

PAP