Polski klub poznał rywala w walce o ćwierćfinał! O awansie decydował złoty set

Siatkówka

Siatkarki CSO Voluntari 2005 będą rywalkami Moya Radomki Radom w play off Pucharu CEV. Rumuński zespół w 1/8 finału wyeliminował niemiecki VfB Suhl Thuringen, pokonując rywalki w rewanżu 3:0 (25:23, 30:28, 25:23), a w złotym secie 15:10.

Trener siatkówki pokazuje plany taktyczne na tablicy.
fot: PAP
Trener Moya Radomki Radom, Piotr Filipowicz

Drużyna z Voluntari przegrała pierwsze spotkanie 1/8 finału na wyjeździe z VfB Suhl 1:3 (25:23, 18:25, 18:25, 20:25), więc w rewanżu u siebie musiała wygrać 3:0 lub 3:1, a następnie także w złotym secie, by awansować do kolejnej rundy.

 

Rumuński zespół spełnił oba warunki i to on zmierzy się z Radomką w walce o ćwierćfinał rozgrywek. Polska ekipa awansowała dzień wcześniej, wygrywając rywalizację z Mladostią Zagrzeb. Pierwsze spotkanie padło łupem siatkarek z Chorwacji, które triumfowały 3:1, jednak w rewanżu Radomianki zwyciężyły 3:0, a następnie były lepsze także w złotym secie.

 

Pierwszy mecz zostanie rozegrany 27 stycznia w Radomiu. Rewanż tydzień później w Rumunii.

 

Radomka w 1/16 finału tegorocznej odsłony Pucharu CEV dwukrotnie pokonała czeski VK UP Ołomuniec 3:0. W minionej edycji tych rozgrywek dotarła do ćwierćfinału.

PAP
