TAURON Liga: Sokół & Hagric Mogilno - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Relacja i wynik na żywo

Po 12 dotychczasowych meczach ekipa z Mogilna zajmuje 11., przedostatnie miejsce w tabeli, z dość bezpieczną, 10-punktową przewagą nad ostatnim, nieposiadającym punktów NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzyń siatkarek. Wyniki i skróty meczów czwartej kolejki (WIDEO)

Oczywistym jest, że zespół Sokół & Hagric pozostaje zdeterminowany, by jeszcze bardziej odskoczyć od miejsca zagrożonego spadkiem, tym bardziej że od dłuższego czasu, a konkretnie od 15 grudnia, czekają na przełamanie. Ostatnie 4 spotkania zakończyły się bowiem ich porażką: 1:3 z BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, 0:3 z #VolleyWrocław, 1:3 z LOTTO Chemikiem Police oraz 0:3 z PGE Grot Budowlanymi Łódź.



Z kolei Bydgoszczanie, z dorobkiem 17 "oczek", plasują się na 7. miejscu w ligowej tabeli i w czwartkowym meczu będą szukali szansy na przełamanie po ostatniej porażce 1:3 z drużyną MOYA Radomka Radom. Ewentualne zwycięstwo nad zespołem z Mogilna umocniłoby ich pozycję w top 8.

Relacja i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - Metalkas Pałac Bydgoszcz od godziny 17:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport