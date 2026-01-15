Wielka tragedia. Nie żyje legendarny piłkarz Stali

Andrzej Górka był wychowankiem Unii Tarnów, gdzie występował między innymi z Edwardem Oratowskim, który współtworzył mistrzowską drużynę Stali Mielec.

Do Stali Stalowa Wola trafił w 1973 roku, gdy trenerem był Jerzy Kopa. Stal była po historycznym awansie do II ligi (obecnie I ligi). Piłkarz był środkowym obrońcą, mogącym grać jako defensywny pomocnik. Imponował spokojem i doświadczeniem, co dawało mu ogromne umiejętności. Piłkarzem "Stalówki" był przez dziesięć lat, a po zakończeniu kariery został trenerem młodzieży.

Górka odszedł 13 stycznia w wieku 77 lat. Ceremonia pogrzebowa Andrzeja Górki odbędzie się 16 stycznia 2026 roku o godzinie 13.30 na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

JZ, Polsat Sport