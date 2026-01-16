Decydujące rozstrzygnięcia w Auckland. Wielki talent zagra o tytuł

Czech Jakub Mensik i Argentyńczyk Sebastian Baez zagrają o tytuł w turnieju ATP 250 w Auckland w Nowej Zelandii. Pierwszy z tenisistów w półfinale pokonał Węgra Fabiana Marozsana 7:6 (11-9), 4:6, 6:1, a drugi - Amerykanina Marcosa Girona 6:1, 6:4.

Trudniejszą przeprawę w półfinale miał Mensik, którego mecz z Marozsanem trwał dwie godziny i dziewięć minut. Baez spędził na korcie niecałe półtorej godziny, jednak był to jego drugi pojedynek w piątek. Wcześniej rozegrał też ćwierćfinał, przeniesiony z poprzedniego dnia, w którym pokonał najwyżej rozstawionego Amerykanina Bena Sheltona 7:5, 6:3.

ZOBACZ TAKŻE: Nastoletni finał w Adelajdzie. Dzień przed Australian Open

20-letni Czech, notowany na 18. miejscu w światowym rankingu, zagra w sobotę o drugi tytuł w karierze. Na koncie ma trofeum z turnieju ATP Masters 1000 w Miami z zeszłego roku. Przegrał do tej pory jeden finał - w 2024 roku w Dausze.

Argentyńczyk, 39. na liście ATP, wygrał siedem imprez cyklu ATP, ostatnią w 2025 roku w Rio de Janeiro. Przegrał dotychczas cztery finały.

Sobotni pojedynek będzie pierwszym Mensika z pięć lat starszym Baezem.

PAP