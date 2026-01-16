Gdzie obejrzeć mecz KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - Karton-Pak Astra Nowa Sól?
KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - Karton-Pak Astra Nowa Sól, czyli czas na kolejny mecz siatkarskiej PLS 1. Ligi. Transmisja na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.
Gdzie obejrzeć mecz KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - Karton-Pak Astra Nowa Sól?
Transmisja meczu KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - Karton-Pak Astra Nowa Sól na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go. Początek w sobotę o godzinie 17.45.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: DevelopRes Rzeszów - Levallois Paris Saint-Cloud. Skrót meczu