Gdzie obejrzeć mecz KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - Karton-Pak Astra Nowa Sól?

Siatkówka

KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - Karton-Pak Astra Nowa Sól, czyli czas na kolejny mecz siatkarskiej PLS 1. Ligi. Transmisja na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

Siatkarze w akcji podczas meczu, jeden z nich blokuje piłkę.
Transmisja meczu KS Sparta Grodzisk Mazowiecki - Karton-Pak Astra Nowa Sól na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go. Początek w sobotę o godzinie 17.45.

PLS 1 LIGASIATKÓWKA
