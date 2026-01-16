Gdzie obejrzeć magazyn Handball Arena po meczu Polska - Węgry?

Tegoroczne mistrzostwa Europy odbywają się w Danii, Norwegii i Szwecji. W turnieju udział biorą 24 reprezentacje, w tym Biało-Czerwoni. Tytułu bronią Francuzi.



Do zawodów nasza kadra przygotowywała się na zgrupowaniu w Cetniewie. Trwało ono od 2 stycznia. W weekend Biało-Czerwoni zmierzyli się w nieoficjalnych meczach z innym uczestnikiem finałowego turnieju Serbią – w sobotę wygrali 33:32, natomiast w niedzielę padł remis 32:32.

W pierwszym meczu Polska zagra z Węgrami. Tuż po zakończeniu spotkania zapraszamy do obejrzenia magazynu Handball Arena.

Gośćmi Szymona Rojka będą Iwona Niedźwiedź oraz Krzysztof Bandych. Na gorąco po meczu Polska - Węgry przeanalizujemy pierwsze spotkanie Biało-Czerwonych na mistrzostwach Europy. Zapowiemy też nowy format przygotowany przez Mateusza Stefanika - "Szef Superligi".

