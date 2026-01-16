Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

To niewątpliwie klasyk PlusLigi. Oba zespoły rywalizowały już o medale w latach '90 minionego stulecia, chociaż wtedy były w cieniu wielkiego AZS-u Częstochowa. Po trzech dekadach Jastrzębski oraz ZAKSA wciąż mają aspiracje sięgające nawet mistrzostwa Polski, aczkolwiek obecnie to zadanie wydaje się być ciężkie do zrealizowania.

Dwaj giganci nie tylko polskiej siatkówki, którzy jeszcze niedawno rywalizowali ze sobą w finale Ligi Mistrzów, nie mogą być pewni udziału w fazie play-off PlusLigi! Dla jednych i drugich brak promocji byłby totalną katastrofą. W lepszej sytuacji jest klub z Górnego Śląska, który zajmuje ósme miejsce i wyprzedza dziewiątą ZAKSĘ o cztery punkty.

Dla gospodarzy sobotnia potyczka to zatem szansa, aby odskoczyć od bezpośredniego rywala na bezpieczny dystans, natomiast goście mogą znacząco zbliżyć się do upragnionej strefy play-off. Porażka może bardzo skomplikować ich sytuację.

Warto podkreślić, że w listopadzie ZAKSA wygrała u siebie z Jastrzębskim bez straty seta.

Gdzie obejrzeć mecz Jastrzębski - ZAKSA? O której godzinie?

Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w sobotę 17 stycznia od godz. 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport