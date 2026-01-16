Kiedy mecz Lecha Poznań w Lidze Konferencji?

Krystian NatońskiPiłka nożna

Lech Poznań w piątkowe popołudnie 16 stycznia poznał rywala w 1/16 finału Ligi Konferencji. Jest nim fiński KuPS. Kiedy mecz Lech - KuPS? O której godzinie?

Piłkarze w niebieskich strojach piłkarskich obejmują się i rozmawiają na boisku.
fot. PAP
Lech Poznań zmierzy się z fińskim KuPS w 1/16 finału Ligi Konferencji

Lech Poznań w fazie ligowej zajął 11. miejsce z bilansem trzech zwycięstw, remisu oraz dwóch porażek. "Kolejorz" podczas losowania par 1/16 finału mógł trafić na KuPS lub Shkendiję. Wybór padł na ekipę z Finlandii.

 

Co ciekawe, piłkarze KuPS mierzyli się już z przedstawicielem PKO BP Ekstraklasy w tegorocznej edycji Ligi Konferencji. Mowa o potyczce z końca listopada i porażce na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 0:1.

Kiedy mecz Lech Poznań - KuPS? O której godzinie?

Pierwsze spotkanie Lecha Poznań z KuPS zaplanowano na czwartek 19 lutego, natomiast rewanż odbędzie się tydzień później 26 lutego. Godzina obu meczów nie została jeszcze ustalona.

KUPSLECH POZNAŃLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
