Kluczowe rozstrzygnięcia w Adelajdzie. Znamy finalistów turnieju

Tenis

Zakończyły się półfinały turnieju ATP w Adelajdzie. W zakończonych spotkaniach Tomas Machac pokonał Tommy'ego Paula (2:1), a Ugo Humbert rozprawił się z Alejandro Davidovichem Fokiną (2:1). Panowie zmierzą się ze sobą w wielkim finale.

Tenisista w akcji, wykonujący forhend na korcie tenisowym.
fot. PAP
Tomas Machac zagra z Ugo Humbertem w finale turnieju ATP 250 w Adelajdzie

Czech Tomas Machac zmierzy się z Francuzem Ugo Humbertem w finale turnieju ATP 250 w australijskiej Adelajdzie. Pierwszy z tenisistów w półfinale pokonał Amerykanina Tommy'ego Paula 2:6, 6:3, 6:3, a drugi - najwyżej rozstawionego Hiszpana Alejandro Davidovicha Fokinę 6:3, 5:7, 7:6 (7-4).

 

Notowany na 35. miejscu w światowym rankingu Machac, grający w Adelajdzie z numerem ósmym, awansował do trzeciego finału w karierze.

 

Na koncie ma tytuł z 2025 roku z Acapulco, przegrał natomiast decydujący pojedynek rok wcześniej w Genewie.

 

Humbert, 36. na liście ATP, zagra w sobotę o ósme trofeum. Ostatnie wywalczył w zeszłym sezonie w Marsylii. Przegrał do tej pory trzy finały.

 

Będzie to drugi pojedynek 25-letniego Czecha z dwa lata starszym Francuzem. W półfinale turnieju w Tokio w 2024 roku wygrał Humbert.

PAP
