Kluczowe rozstrzygnięcia w Adelajdzie. Znamy finalistów turnieju

Czech Tomas Machac zmierzy się z Francuzem Ugo Humbertem w finale turnieju ATP 250 w australijskiej Adelajdzie. Pierwszy z tenisistów w półfinale pokonał Amerykanina Tommy'ego Paula 2:6, 6:3, 6:3, a drugi - najwyżej rozstawionego Hiszpana Alejandro Davidovicha Fokinę 6:3, 5:7, 7:6 (7-4).

ZOBACZ TAKŻE: Wyciągnął wnioski z porażek Igi Świątek. Szokujące słowa przed Australian Open

Notowany na 35. miejscu w światowym rankingu Machac, grający w Adelajdzie z numerem ósmym, awansował do trzeciego finału w karierze.

Na koncie ma tytuł z 2025 roku z Acapulco, przegrał natomiast decydujący pojedynek rok wcześniej w Genewie.

Humbert, 36. na liście ATP, zagra w sobotę o ósme trofeum. Ostatnie wywalczył w zeszłym sezonie w Marsylii. Przegrał do tej pory trzy finały.

Będzie to drugi pojedynek 25-letniego Czecha z dwa lata starszym Francuzem. W półfinale turnieju w Tokio w 2024 roku wygrał Humbert.

PAP