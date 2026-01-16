Kosmiczna pula nagród w Australian Open! Rekord

W poprzedniej edycji pula wyniosła 96,5 mln. Składają się na nią nagrody dla uczestników zmagań w singlu, deblu, mikście oraz kwalifikacjach.

Jeden dolar australijski stanowi równowartość około 2,40 zł.

Nagrody finansowe dla uczestników Australian Open 2026 (w dolarach australijskich) w grze pojedynczej:

1. runda - 150 000

2. runda - 225 000

3. runda - 327 750

1/8 finału - 480 000

ćwierćfinał - 750 000

półfinał - 1 250 000

2. miejsce - 2 150 000

zwycięstwo - 4 150 000

KN, PAP