Kosmiczna pula nagród w Australian Open! Rekord

Pula nagród rozpoczynającego się w niedzielę w Melbourne wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open wynosi rekordowe 111,5 mln dolarów australijskich. Triumfatorzy w singlu otrzymają po 4,15 mln (ok. 10 mln złotych).

Tenisistka w akcji na korcie, trzymająca rakietę przed twarzą, w pozie dynamicznego uderzenia.
fot. PAP
Pula nagród na Australian Open 2026 wyniesie miliony dolarów australijskich

W poprzedniej edycji pula wyniosła 96,5 mln. Składają się na nią nagrody dla uczestników zmagań w singlu, deblu, mikście oraz kwalifikacjach.

 

Jeden dolar australijski stanowi równowartość około 2,40 zł.

 

Nagrody finansowe dla uczestników Australian Open 2026 (w dolarach australijskich) w grze pojedynczej:

 

1. runda - 150 000
2. runda - 225 000
3. runda - 327 750
1/8 finału - 480 000
ćwierćfinał - 750 000
półfinał - 1 250 000
2. miejsce - 2 150 000
zwycięstwo - 4 150 000

KN, PAP
