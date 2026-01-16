Kosmiczna pula nagród w Australian Open! Rekord
Pula nagród rozpoczynającego się w niedzielę w Melbourne wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open wynosi rekordowe 111,5 mln dolarów australijskich. Triumfatorzy w singlu otrzymają po 4,15 mln (ok. 10 mln złotych).
W poprzedniej edycji pula wyniosła 96,5 mln. Składają się na nią nagrody dla uczestników zmagań w singlu, deblu, mikście oraz kwalifikacjach.
Jeden dolar australijski stanowi równowartość około 2,40 zł.
Nagrody finansowe dla uczestników Australian Open 2026 (w dolarach australijskich) w grze pojedynczej:
1. runda - 150 000
2. runda - 225 000
3. runda - 327 750
1/8 finału - 480 000
ćwierćfinał - 750 000
półfinał - 1 250 000
2. miejsce - 2 150 000
zwycięstwo - 4 150 000