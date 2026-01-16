Koszmarna kontuzja gwiazdy. Nie zagra z Polską

Piłka nożna

Ukraiński piłkarz Artem Dowbyk z Romy, w przeszłości król strzelców hiszpańskiej ekstraklasy w barwach Girony, musi pauzować kilka miesięcy z powodu kontuzji. To oznacza, że nie wystąpi w barażach o awans do mistrzostw świata - Ukraina może być potencjalnymi rywalem Polski w finale.

Piłkarz w bordowej koszulce z numerem 9 próbuje odebrać piłkę bramkarzowi w zielonym stroju, który rzucił się na ziemię.
fot. PAP
Artem Dovbyk (z lewej) kontuzjowany

28-letni napastnik doznał kontuzji lewego uda. Według informacji włoskiej agencji ANSA, po dokładnych badaniach oraz testach diagnostycznych klub i sztab medyczny podjęły decyzję o operacji piłkarza, co wydłuży czas rekonwalescencji.

 

Jak dodano, Roma straci Dowbyka "na dłuższy okres, prawdopodobnie kilka miesięcy". Drużyna, której obrońcą jest Jan Ziółkowski, zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli włoskiej ekstraklasy.

 

Taka przerwa znanego napastnika, króla strzelców Primera Division w sezonie 2023/24, to również zła informacja dla sztabu szkoleniowego reprezentacji Ukrainy. 26 marca kadra tego kraju zagra w Walencji (w roli gospodarza) barażowy półfinał ze Szwecją o awans do mistrzostw świata.

 

Szwedzi również mają kłopoty kadrowe - z powodu kontuzji prawdopodobnie zabraknie napastnika Liverpoolu Alexandra Isaka.

 

Zwycięzca tego półfinału zmierzy się w decydującym meczu 31 marca o awans na mundial z lepszym z pary Polska - Albania.

PAP
MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
