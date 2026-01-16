Król-olimpijczyk pojawi się w Mediolanie. To już potwierdzone

Według programu pary królewskiej przedstawionego w czwartek przez dwór w Oslo monarcha w dniach 7-9 lutego będzie śledził z trybun zawody w łyżwiarstwie szybkim, a w dniach 14-16 lutego biegi sztafetowe, konkurs skoków narciarskich na dużej skoczni oraz narciarstwo alpejskie i dowolne.

Panujący od 1991 roku Harald V nazywany jest nazywany "sportowym królem". Będąc jeszcze księciem, uczestniczył w trzech igrzyskach olimpijskich, startując w żeglarstwie, w Tokio (1964), Meksyku (1968) i Monachium (1972). W Japonii był chorążym reprezentacji Norwegii.

Monarcha zakończył aktywną karierę dopiero w lipcu 2022, kiedy jako 85-latek zajął 10. miejsce w żeglarskich mistrzostwach świata jachtów klasycznych rozgrywanych w Genewie.

W swojej sportowej karierze wywalczył wiele ważnych trofeów. W klasie łodzi jednotonowych, jeszcze jako książę, zwyciężył w MŚ w 1987 roku w Kilonii na jachcie "Fram X". Rok później, z tą samą jednostką, wywalczył brązowy medal MŚ w San Francisco, a w 2005 już jako król na łodzi "Fram XV" został mistrzem Europy w żeglarstwie pełnomorskim w szwedzkim Sandhamn.