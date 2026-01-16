Tauron Liga: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki - UNI Opole. Relacja live i wynik na żywo

EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki zamyka tabelę Tauron Ligi. W trzynastu rozegranych spotkaniach siatkarki beniaminka nie wywalczyły jeszcze ani jednego punktu i ugrały zaledwie trzy sety. W ostatnim meczu przegrały na wyjeździe z Lotto Chemikiem Police 1:3.

UNI Opole zajmuje trzecie miejsce w ligowej stawce. Dziewięć zwycięstw, trzy porażki i 27 zdobytych punktów to aktualny bilans tej drużyny. W poprzedniej kolejce opolanki przegrały we własnej hali z Developresem Rzeszów 0:3.

To będzie drugie spotkanie obu zespołów w historii ligowej rywalizacji. W pierwszej rundzie fazy zasadniczej obecnego sezonu siatkarki UNI pokonały u siebie LOS 3:0; nagrodę MVP odebrała Natalia Kecher.

