Mourinho wprost o Bednarku! "Gigant"

FC Porto pokonało Benfikę 1:0 w ćwierćfinale Pucharu Portugalii. Jedyną bramkę w meczu zdobył Jan Bednarek. Polak zagrał bardzo dobre spotkanie, a na jego temat wypowiedział się sam Jose Mourinho.

Portret Jose Mourinho, trenera piłkarskiego, patrzącego w bok z zamyślonym wyrazem twarzy.
fot. PAP
Jose Mourinho

W 15. minucie spotkania Porto wykonywało rzut rożny. Gabri Veiga dośrodkował piłkę w pole karne, a tam najlepiej odnalazł się środkowy obrońca reprezentacji Polski. 29-latek strzałem głową skierował piłkę do bramki i ustalił wynik spotkania.

 

Po meczu słów krytyki wobec swojego zespołu nie szczędził trener Benfiki, Jose Mournho, który postanowił przeanalizować straconego gola w pomeczowym wywiadzie.

 

"Ustawiliśmy wyższych zawodników w kryciu strefowym, a kryjącymi są zawodnicy o wzroście 1,65 m, którzy pilnują gigantów. Bramka padła w sytuacji, której się obawialiśmy" - powiedział były szkoleniowiec Realu Madryt, odnosząc się do warunków fizycznych Bednarka (Polak mierzy 1,90 cm - red.).

 

Jan Bednarek został piłkarzem Porto w lipcu 2025 roku. W portugalskim klubie jest podstawowym obrońcą, co przekłada się na indywidualną formę piłkarza. Dotychczas był czterokrotnie wybierany obrońcą miesiąca w Portugalii. 

JZ, Polsat Sport
