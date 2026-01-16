Mourinho wprost o Bednarku! "Gigant"

W 15. minucie spotkania Porto wykonywało rzut rożny. Gabri Veiga dośrodkował piłkę w pole karne, a tam najlepiej odnalazł się środkowy obrońca reprezentacji Polski. 29-latek strzałem głową skierował piłkę do bramki i ustalił wynik spotkania.

Po meczu słów krytyki wobec swojego zespołu nie szczędził trener Benfiki, Jose Mournho, który postanowił przeanalizować straconego gola w pomeczowym wywiadzie.

"Ustawiliśmy wyższych zawodników w kryciu strefowym, a kryjącymi są zawodnicy o wzroście 1,65 m, którzy pilnują gigantów. Bramka padła w sytuacji, której się obawialiśmy" - powiedział były szkoleniowiec Realu Madryt, odnosząc się do warunków fizycznych Bednarka (Polak mierzy 1,90 cm - red.).

Jan Bednarek został piłkarzem Porto w lipcu 2025 roku. W portugalskim klubie jest podstawowym obrońcą, co przekłada się na indywidualną formę piłkarza. Dotychczas był czterokrotnie wybierany obrońcą miesiąca w Portugalii.

JZ, Polsat Sport