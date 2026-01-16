Nastoletni finał w Adelajdzie. Dzień przed Australian Open

Tenis

Mirra Andriejewa i Victoria Mboko zagrają w finale turnieju WTA w Adelajdzie. Rosyjska tenisistka pokonała rodaczkę Dianę Sznajder 6:3, 6:2, a Kanadyjka wygrała z Australijką Kimberly Birrell 6:2, 6:1.

Tenisistka z ciemną karnacją w różowej opasce i sportowym stroju, radośnie unosi zaciśniętą prawą pięść.
fot. AFP
Obie finalistki są jeszcze nastolatkami. Andriejewa, która w kwietniu skończy 19 lat, stanie przed szansą wygrania czwartego turnieju w karierze. Urodzona w sierpniu 2006 roku Mboko ma na koncie dwa tytuły. Do tej pory nie miały okazji grać ze sobą.

 

Finał zostanie rozegrany w sobotę, dzień przed rozpoczęciem wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne.

TENISTURNIEJE ATP I WTA
