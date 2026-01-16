Bełchatowianie przed tym spotkaniem uzbierali 27 punktów, mając bilans dziewięciu zwycięstw i pięciu porażek. Skra wciąż czeka na premierową wygraną w 2026 roku, ponieważ kilka dni temu przegrała na wyjeździe z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 1:3.

Lublinianie rozegrali jedno spotkanie więcej i są wiceliderem tabeli ze stratą dwóch "oczek" do PGE Projektu Warszawa. Ich przewaga nad Skrą wynosi pięć punktów. Bogdanka tuż po zwycięstwie w Tauron Pucharze Polski, sensacyjnie uległa na własnym parkiecie beniaminkowi InPost ChKS Chełm. Bilans podopiecznych Stephane'a Antigi to jedenaście zwycięstw i cztery porażki.

Bogdanka przystąpi do piątkowego starcia nie tylko podrażniona ostatnim niepowodzeniem, ale również porażką u siebie ze Skrą w listopadzie. Wówczas ekipa z Bełchatowa nieoczekiwanie wygrała 3:1, przerywając passę pięciu porażek z rzędu z tym zespołem.

Gdzie obejrzeć mecz Skra - Bogdanka? O której godzinie?

Transmisja meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin w sobotę 17 stycznia od godz. 14:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport