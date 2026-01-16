Żarty się skończyły! Tych piłkarzy może skreślić Papszun

Wiele wskazuje na to, że już niebawem z Legią mogą pożegnać się Kacper Chodyna oraz Ruben Vinagre. Ten drugi od dłuższego czasu jest w bardzo słabej formie.

"Ostatnie miesiące to kolejna obniżka formy Vinagre'a. Portugalczyk, który jesienią 2024 r. był gwiazdą ekstraklasy, w ostatnich 12 miesiącach był piłkarzem nie do poznania" - przekazano, dodając, że Legia płaci piłkarzowi ponad 700 tys. euro.

Legia poinformowała ostatnio, że Vinagre naciągnął mięsień przywodziciela w spotkaniu z Puskas Academy i czeka go kilkudniowa przerwa w treningach. Nie można zapominać, że przed rokiem został on kupiony przez Legię ze Sportingu za 2,3 mln euro. Był to wówczas najdroższy transfer w historii klubu.

Jeśli chodzi o Chodynę, to on również ma niewielkie szanse, by pozostać w zespole. "W dotychczasowych sparingach grał ogony i to na nietypowej dla siebie pozycji wahadłowego. (...) Kosztował sporo, a nie dał klubowi prawie nic" - czytamy.

Legia pokonała w piątkowym sparingu Sigmę Ołomuniec po golu Kacpra Urbańskiego. Podczas zgrupowania w hiszpańskim Mijas rozegra jeszcze dwa mecze. 19 stycznia zmierzy się z Polissią Żytomierz, natomiast trzy dni później podejmie Spartę Praga. 23 stycznia drużyna Marka Papszuna wróci do Polski.