Znamy wyniki losowania par 1/16 finału Ligi Konferencji!

Przypomnijmy, że faza ligowa składała się z sześciu kolejek, po których osiem najlepszych drużyn uzyskało bezpośredni awans do 1/8 finału i czeka na rozstrzygnięcia 1/16 finału. W tym gronie znalazł się m.in. Raków Częstochowa.

Dwójka innych przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy - Lech i Jagiellonia znalazły się w grupie drużyn w przedziale miejsc 9-24. Niestety, Legia Warszawa nie zdołała awansować do fazy pucharowej.

Zasady losowania par 1/16 finału były bardzo proste, ponieważ zespoły miały przypisanych rywali z poszczególnych miejsc. I tak oto drużyny z miejsc 9-10 mogły trafić jedynie na kogoś z dwójki ekip na pozycjach 23-24. Tak samo w pozostałych przypadkach, czyli kluby z lokat 11-12 były przypisane do tych z pozycji 21-22 itd.

Lech Poznań mógł zatem trafić na KuPS lub Shkendjię, natomiast Jagiellonia Białystok na Rijekę lub Fiorentinę. Ponadto swoich przeciwników poznały takie drużyny jak Crystal Palace czy AZ Alkmaar.

Mecze 1/16 finału zostały zaplanowane na 19 i 26 lutego (rewanże), natomiast spotkania 1/8 finału odbędą się 12 i 19 marca (rewanże). Gospodarzem finału, który już 27 maja, jest Lipsk.

Wyniki losowania par 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA:

Jagiellonia Białystok - Fiorentina

Omonia Nikozja - HNK Rijeka

Noah - AZ Alkmaar

Drita - NK Celje

KuPS - Lech Poznań

Shkendija - Samsunspor

Zrijnski - Crystal Palace

Sigma Ołomuniec - Lozanna

Polsat Sport