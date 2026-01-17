5:1! Bayern wciąż niepokonany

Spotkanie w Lipsku lider rozpoczął blado, pozwalając gospodarzom na kolejne ataki. Wiele szans zostało zmarnowanych, ale w 20. minucie Brazylijczyk Romulo trafił do siatki i do przerwy faworyt przegrywał.

W drugiej połowie Bayern nawiązał już do meczu tych drużyn w pierwszej kolejce tego sezonu - w sierpniu zwyciężył przed własną publicznością 6:0. W sobotę wbił "tylko" pięć goli, a na listę strzelców wpisali się: Serge Gnabry (50.), Anglik Harry Kane (67.), Jonathan Tah (83.), Aleksandar Pavlovic (85) i Francuz Michael Olise (88.).

Kane umocnił się na czele klasyfikacji strzelców z dorobkiem 21 bramek. Na drugim miejscu są ex aequo Olise i Deniz Undav z VfB Stuttgart, którzy zdobyli ich po 10.

Bayern, który ostatnią ligową porażkę poniósł 8 marca z VfL Bochum (2:3), pewnie prowadzi w tabeli Bundesligi. Druga Borussia Dortmund traci do niego 11. We wcześniejszym meczu BVB wygrała u siebie z FC Sankt Pauli 3:2, zdobywając zwycięską bramkę z rzutu karnego w doliczonym czasie drugiej połowy.

W zespole z Hamburga, który spadł na ostatnie miejsce, całe spotkanie rozegrał Arkadiusz Pyrka, a do 64. minuty grał Adam Dźwigała.

W "polskim" meczu FC Koeln pokonało przed własną publicznością FSV Mainz 2:1. W zespole gospodarzy całe spotkanie rozegrał Jakub Kamiński, a w ekipie gości - Kacper Potulski.

Także inny Polak w Bundeslidze - bramkarz Kamil Grabara grał od pierwszej do ostatniej minuty, a jego VfL Wolfsburg zremisował u siebie z ostatnim przed tym weekendem Heidenheim 1:1.

Kolończycy oddalili się o osiem punktów od strefy spadkowej natomiast klub z Moguncji jest przedostatni, z jednakowym dorobkiem jak FC St. Pauli i punktem straty do Heidenheim.

KP, PAP