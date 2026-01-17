Aleksandra Król-Walas z drugim miejsce w Pucharze Świata!
Aleksandra Król-Walas zajęła 2. miejsce w zawodach Pucharu Świata w bułgarskim Bansku. Polka w finale rywalizowała z Niemką Ramoną Theresią Hofmeister, która lepiej poradziła sobie z finałowym przejazdem.
Aleksandra Król-Walas druga podczas zawodów Pucharu Świata w Bansku
Aleksandra Król-Walas: Tendencja jest wzrostowa
W półfinale Aleksandra Król-Walas pokonała Japonkę Tsubaki Miki, co już wówczas oznaczało dla niej najlepszy wynik w karierze, jeżeli chodzi o starty w Bansku. Z kolei Ramona Theresia Hofmeister na przedostatnim etapie rywalizacji pokonała reprezentantkę gospodarzy Malenę Zamfirovą.
W finale Polka jechała po preferowanej przez siebie, niebieskiej trasie, jednak wydaje się, że wybrała bardziej zachowawczy, bezpieczny wariant przejazdu. Niestety wykorzystała to jadąca po czerwonym szlaku Niemka, która pojechała bardziej agresywnie, osiągając dzięki temu przewagę 0,59 sekundy na mecie.
Drugie miejsce w Bansku stanowi najlepszy wynik dla Polki w historii jej startów w Bansku. Rywalizację o 3. lokatę wygrała Japonka Miki, bowiem Bułgarka Zamfirova zaliczyła upadek.
