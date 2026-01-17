Anwil z pewnym zwycięstwem w Wałbrzychu

Przyjezdni weszli w ten mecz z większa energią - po trójce Elvara Fridrikssona mieli siedem punktów przewagi. Później rosła ona do 11 punktów dzięki trafieniu AJ Slaughtera. Wałbrzyszanie w tym fragmencie nie byli w stanie dotrzymać kroku rywalom w ataku. Po zagraniu powracającego do gry Mate Vucicia po 10 minutach było aż 10:25. W drugiej kwarcie dzięki trafieniu Nijala Pearosna różnica wzrosła do 18 punktów. Górnik Zamek Książ zaczął trochę nawiązywać rywalizację dzięki Ike’owi Smithowi i Lovellowi Cabbilowi. Po rzucie wolnym Macieja Bojanowskiego zbliżył się na 10 punktów. Ostatecznie jednak Slaughter ustalił wynik po pierwszej połowie na 30:46.

Po przerwie trójkę trafił Marc Garcia, ale zespół trenera Ronena Ginzburga zareagował na to serią 0:10 i po akcji Michała Michalaka przewaga wynosiła aż 23 punkty. Gospodarze nadal nie potrafili wejść na odpowiedni poziom w ofensywie. Pojedyncze odpowiedzi Taurasa Jogeli i Dariusza Wyki niewiele zmieniały. Po 30 minutach było 46:66. Michalak i Vucić w czwartej kwarcie nadal utrzymywali wysokie prowadzenie przyjezdnych. Z kolei drużyna trenera Andrzeja Adamka nie wróciła już do meczu. Anwil do końca kontrolował wydarzenia na parkiecie i wygrał 86:61.

Najlepszym zawodnikiem gości był Michał Michalak z 18 punktami i 3 zbiórkami. Ike Smith zdobył dla gości 11 punktów i 5 zbiórek.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych – Anwil Włocławek 61:86 (10:25, 20:21, 16:20, 15:20)

Górnik Wałbrzych: Ike Smith 11, Lovell Cabbil 10, Tauras Jogela 7, Marc Garcia 6, Dariusz Wyka 6, Barret Benson 6, Maciej Bojanowski 5, Avery Anderson III 3, Maciej Puchalski 3, Kacper Marchewka 2, Adam Łapeta 2

Anwil Włocławek: Michał Michalak 18, Elvar Fridriksson 12, Michał Kołodziej 11, Mate Vucić 9, Tyler Wahl 8, Isaiah Mucius 8, Eric Lockett 7, Nijal Pearson 7, A.J. Slaughter 5, Bartosz Łazarski 1, Kacper Borowski 0, Dawid Słupiński 0

PLK.pl