BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zajmuje szóste miejsce w tabeli Tauron Ligi. Wygrał siedem z dwunastu dotychczas rozegranych spotkań i zgromadził 20 punktów. Poprzednie ligowe starcie siatkarki BKS rozegrały jeszcze w starym roku (0:3 na wyjeździe z Developresem); już w styczniu zagrały w Pucharze Polski (3:1 z UNI Opole) i Pucharze CEV (3:0 i 3:2 z OTP Banka Branik).

Zobacz także: Polska siatkarka wznowiła karierę! W ostatnich latach walczyła z kontuzją

Lotto Chemik Police ma o punkt więcej od rywalek i plasuje się na piątej pozycji w ligowej stawce. Również zanotował siedem zwycięstw, ale rozegrał o jeden mecz więcej od bielszczanek. Drużyna z Polic w ostatnim meczu ligowym pokonała EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:1. Później rywalizowały jeszcze w Pucharze Polski, pokonując w 1/8 finału SMS PZPS Szczyrk 3:0.

Obie drużyny rozegrały dotychczas ze sobą 25 meczów w ekstraklasie siatkarek. BKS wygrał 6, Chemik - 19. W obecnym sezonie (3. kolejka, 27 października) bielszczanki wygrały na wyjeździe 3:1, a nagrodę MVP otrzymała Kertu Laak.

Relacja live i wynik na żywo z meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Lotto Chemik Police w sobotę 17 stycznia o godzinie 12.30 na Polsatsport.pl.