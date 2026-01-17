Ciupa we Włoszech! Zaskakujący wybór

35-letni przyjmujący przeniósł się do Włoch z Mongolii. Tam od początku obecnego sezonu bronił barw Mintonette Gobi VC.

Ciupa jest również znany w Polsce, zwłaszcza fanom rozgrywek będących na zapleczu PlusLigi. Wcześniej występował m.in. w Norwidzie Częstochowa, Karpatach Krosno, Kęczaninie Kęty, Hutniku Kraków, czy ostatnio w Olimpii Sulęcin.

Sportowiec ma za sobą również epizody w ligach zagranicznych: francuskiej, słowackiej, węgierskiej, włoskiej i właśnie mongolskiej. Terni będzie jego 13. klubem w karierze.

Terni Volley Academy to dziewiąty zespół grupy B Serie A3.