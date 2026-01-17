Ciupa we Włoszech! Zaskakujący wybór

Siatkówka

Na nietypowy transfer zdecydował się Łukasz Ciupa. Polski przyjmujący podpisał kontrakt z Terni Volley Academy, klubem Serie A3.

Siatkarz w czarnej koszulce z żółtymi elementami odbija piłkę nad siatką, w tle widzowie na trybunach.
fot. Cyfrasport
Łukasz Ciupa zagra w Terni Volley Academy

35-letni przyjmujący przeniósł się do Włoch z Mongolii. Tam od początku obecnego sezonu bronił barw Mintonette Gobi VC.

 

ZOBACZ TAKŻE: Słaby start i mocny finisz! Siatkarki z Bielska-Białej górą w meczu TAURON Ligi

 

Ciupa jest również znany w Polsce, zwłaszcza fanom rozgrywek będących na zapleczu PlusLigi. Wcześniej występował m.in. w Norwidzie Częstochowa, Karpatach Krosno, Kęczaninie Kęty, Hutniku Kraków, czy ostatnio w Olimpii Sulęcin. 

 

Sportowiec ma za sobą również epizody w ligach zagranicznych: francuskiej, słowackiej, węgierskiej, włoskiej i właśnie mongolskiej. Terni będzie jego 13. klubem w karierze.

 

Terni Volley Academy to dziewiąty zespół grupy B Serie A3.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Grzegorz Łomacz: Wilfredo Leon strzelał jak do kaczek, ale on to robi na całym świecie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 