DWM 7 na żywo. Relacja i wyniki walk

Po raz ostatni Czyżyk pojawił się w ringu w listopadzie 2022 roku, gdy na gali w Lubinie, pokonał Dragana Lepeia i zdobył pasy WBA Continental i IBO International w kategorii półciężkiej. Niedługo później wynik tego pojedynku został jednak zmieniony na "no contest", ponieważ w organizmie Polaka wykryto zakazaną substancję.

Starcie Czyżyka odbędzie się w klatce MMA, jednak obowiązywać będą zasady bokserskie. Jego rywalem będzie Artur Kamiński, który w ostatnich dniach zastąpił kontuzjowanego Joiltona Lutterbacha.

Poza tym zobaczymy jeszcze dziewięć emocjonujących pojedynków w różnych formułach. Jednym z nich będzie konfrontacja Szymona Janza z Sebastianem Idziakiem. Ten drugi ma za sobą inspirującą historię, gdyż przed laty stracił nogę w tragicznym wypadku w kopalni, gdzie pracował. Jak się jednak okazało, nie zakończyło to jego sportowej kariery.

W styczniu 2025 roku Idziak zadebiutował na sportowych antenach Polsatu. Podczas gali w Wieluniu rywalizował z Adrianem Zielińskim. Zawodnicy umówili się na pojedynek bokserski i tym razem "Fred" musiał uznać wyższość rywala. Przed walką z Janzem zapowiada emocjonujący bój.

- Za każdym razem staram się udowadniać, że życie nie jest w stanie złamać człowieka. Mój styl walki też taki jest - nigdy się nie poddaję i walczę do ostatniego tchu - powiedział.

Pasjonująco zapowiada się również walka jednego z najbardziej utalentowanych polskich zawodników muay thai - Adriana Gunię. Ten zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Arnaldo Moską.

Karta walk:

Walka wieczoru: Paweł Czyżyk (9-1-0 1 NC) - Artur Kamiński (6-4-0) - walka na zasadach Cage Boxing (84 kg).

Adrian Gunia (9-1-0) - Arnaldo Moska (9-6-0) - walka na zasadach Muay Thai (67 kg.)

Szymon Janz (0-0-0) - Sebastian Idziak (1-1-0) - walka na zasadach Cage Boxing (100 kg.)

Jakub Lubas (15-5-0) - Daniel Rutkowski (4-1-0) - walka na zasadach MMA (waga średnia - 84 kg.)

Patryk Bąk (1-5-0) - Piotr Dembiński (1-5-0) - walka na zasadach kickboxingu (75 kg.)

Michał Bergman (1-3-0) - Warlen Lopes (1-6-0) - walka na zasadach MMA (catchweight - 73 kg.)

Eryk Ałuda (4-2-0) - Wiktor Lewandowski (7-5-0) - walka na zasadach amatorskiego MMA (waga piórkowa - 66 kg.)

Kordian Grzesiak (0-1-0) - Oliwier Jarczewski (1-1-0) - walka na zasadach amatorskiego MMA (waga lekka - 70 kg.)

Vasyl Kopa (0-2-0) - Elnur Musayev (1-0-0) - walka na zasadach amatorskiego MMA (waga piórkowa - 66 kg.)

Konrad Łęga (0-3-0) - Szymon Sobków (0-0-1) - walka na zasadach kickboxingu (93 kg.)

Gala DWM, współorganizowana z Tuco Promotion, odbędzie się w sobotę 17 stycznia. Transmisja gali od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana także w Super Polsacie.