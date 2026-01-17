Dwudziestoletni Czech zwycięzcą turnieju ATP w Auckland. To drugi tytuł w jego karierze

Tenis

Jakub Mensik pokonał Argentyńczyka Sebastiana Baeza 6:3, 7:6 (9-7) w finale turnieju ATP 250 w Auckland w Nowej Zelandii. To drugi tytuł w karierze 20-letniego czeskiego tenisisty.

Tenisista Jakub Mensik wykonuje bekhend podczas meczu.
fot. PAP
Jakub Mensik wygrał turniej ATP Masters 1000 w Miami

Mensik na koncie ma też trofeum z turnieju ATP Masters 1000 w Miami z zeszłego roku.

 

Wynik finału:

 

Jakub Mensik (Czechy, 3) - Sebastian Baez (Argentyna, 7) 6:3, 7:6 (9-7).

PAP
