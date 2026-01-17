Fatalne wieści! Surowa kara dla reprezentanta Polski po meczu ME

Piłka ręczna

Europejska Federacja Piłki Ręcznej zadecydowała o zawieszeniu Wiktora Jankowskiego na dwa mecze w związku z czerwoną kartką otrzymaną przez obrotowego w inauguracyjnym spotkaniu mistrzostw Europy w Kristianstad z Węgrami (21:29).

Piłkarz ręczny w czerwonym stroju walczy o piłkę z dwoma zawodnikami w białych strojach.
fot: PAP
Wiktor Jankowski (po prawej)

Zawodnik nie będzie uprawniony do gry w pozostałych spotkaniach fazy grupowej Euro 2026. Polacy w niedzielę zagrają z Islandią, a we wtorek z Włochami.

 

Jankowski na początku drugiej połowy meczu z Węgrami ukarany został bezpośrednią czerwoną kartką za, przy próbie interwencji w obronie, atak na twarz rywala.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tabela grupy polskich piłkarzy ręcznych. Na którym miejscu Polska w ME?

 

W uzasadnieniu podano, że "po dokładnej ocenie incydentu komisja dyscyplinarna EHF uznała, że działanie było skrajnie lekkomyślne i niebezpieczne".

 

W kolejnych spotkaniach powinien go zastąpić inny zawodnik z tej pozycji. Dawid Dawydzik nie mógł wystąpić w pierwszym meczu ME, gdyż pauzował za czerwoną kartkę, którą otrzymał jeszcze w eliminacjach w spotkaniu z Izraelem.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKA FEDERACJA PIŁKI RĘCZNEJINNEMEME 2026ME PIŁKARZY RĘCZNYCHME SZCZYPIORNISTÓWMISTRZOSTWA EUROPYMISTRZOSTWA EUROPY 2026MISTRZOSTWA EUROPY PIŁKARZY RĘCZNYCHMISTRZOSTWA EUROPY SZCZYPIORNISTÓWPIŁKA RĘCZNAPOLSKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNREPREZENTACJA POLSKIREPREZENTACJA POLSKI PIŁKARZY RĘCZNYCHREPREZENTACJA POLSKI SZCZYPIORNISTÓWWIKTOR JANKOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Piłka Ręczna Koszalin - PGE MKS El-Volt Lublin. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 