Fatalne wieści! Surowa kara dla reprezentanta Polski po meczu ME

Zawodnik nie będzie uprawniony do gry w pozostałych spotkaniach fazy grupowej Euro 2026. Polacy w niedzielę zagrają z Islandią, a we wtorek z Włochami.

Jankowski na początku drugiej połowy meczu z Węgrami ukarany został bezpośrednią czerwoną kartką za, przy próbie interwencji w obronie, atak na twarz rywala.

W uzasadnieniu podano, że "po dokładnej ocenie incydentu komisja dyscyplinarna EHF uznała, że działanie było skrajnie lekkomyślne i niebezpieczne".

W kolejnych spotkaniach powinien go zastąpić inny zawodnik z tej pozycji. Dawid Dawydzik nie mógł wystąpić w pierwszym meczu ME, gdyż pauzował za czerwoną kartkę, którą otrzymał jeszcze w eliminacjach w spotkaniu z Izraelem.

