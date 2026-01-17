Fatalne wieści z Włoch! Koszmarne sceny z udziałem reprezentanta Polski (WIDEO)

Do zdarzenia doszło pod koniec pierwszej połowy, w 42. minucie. Po starciu z rywalem Piotrowski upadł na murawę i natychmiast chwycił się za kolano. Widok był bardzo niepokojący - Polak przeraźliwie krzyczał, a grymas bólu na jego twarzy nie pozostawiał złudzeń, że stało się coś poważnego.

Co ciekawe, zaledwie kilkanaście minut wcześniej 28-latek był o krok od wpisania się na listę strzelców. Ostatecznie opuścił boisko w asyście medyków, a jego miejsce tuż przed przerwą zajął Lennon Miller.

Na razie nie wiadomo, jak długa przerwa czeka reprezentanta Polski. Warto przypomnieć, że z urazem łydki zmaga się także drugi z Polaków w zespole Kosty Runjaicia - Adam Buksa.

Do przerwy goście prowadzą 1:0, a jedyną bramkę zdobył Lautaro Martinez. W barwach Interu od pierwszej minuty występuje Piotr Zieliński.