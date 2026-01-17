Imoco Conegliano – Volley Bergamo. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami kolejne emocjonujące spotkanie z udziałem Joanny Wołosz, a konkretnie Imoco Conegliano, w którym występuje polska zawodniczka. Tym razem lider tabeli zmierzy się w domowym meczu z Volley Bergamo.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianki nie było. Pewna wygrana ekipy Wołosz w KMŚ!

Najbliższy rywal Imoco prezentuje się w tym sezonie ze słabym skutkiem notując na swoim koncie bilans pięciu zwycięstw i aż 14 porażek. Zagłębiając się jednak w szczegóły – większość porażek następowała dopiero po tie-breakach, co oznacza, że sytuacja Bergamo w tabeli nie jest aż tak zła.

Siatkarki z północy kraju zajmują siódme miejsce i wciąż mogą liczyć na walkę o play-offy. Imoco z kolei tradycyjnie przewodzi tabeli, choć niedawno musiało uznać wyższość Vero Volley. Była to dopiero pierwsza porażka sezonu, ale mogła stanowić sygnał ostrzegawczy dla Wołosz i spółki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Imoco Conegliano – Volley Bergamo od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport