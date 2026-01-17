KSW 114 na żywo. Relacja i wyniki walk
Już w sobotę 17 stycznia odbędzie się gala KSW 114. W walce wieczoru dojdzie do starcia na szczycie kategorii lekkiej między Salahdinem Parnassem a Marcinem Heldem. Poza tym fani zobaczą również m.in. kolejny bój Arkadiusza Wrzoska. Relacja live i wyniki walk KSW 114 na Polsatsport.pl.
Salahdine Parnasse wraca do klatki KSW po czterech zwycięstwach z rzędu, w tym bokserskim triumfie nad Franckiem Petitjeanem. Ostatnią walkę w polskiej organizacji stoczył w maju, kiedy pewnie pokonał Mariana Ziółkowskiego. Jego rywalem będzie rozpędzony trzema zwycięstwami, były zawodnik UFC - Marcin Held.
Ponadto po porażce w pojedynku o pas wagi ciężkiej z Philem de Friesem Arkadiusz Wrzosek będzie chciał się zrewanżować. Jego rywalem będzie Szymon Bajor, który pokonał ostatnio Ricardo Prasela.
Kolejne starcia w KSW stoczą również Wiktoria Czyżewska oraz były mistrz kategorii półciężkiej Ibragim Chuzhigaev. 21-latka postara się przedłużyć serię wygranych i zwyciężyć z Tamires Vidal, która walczyła niedawno w UFC. Reprezentujący Turcję zawodnik miał pierwotnie zawalczyć z Sergiuszem Zającem, ale doznał on kontuzji i finalnie dojdzie do pojedynku z Maciejem Różańskim.
KSW 114 na żywo. Wyniki walk:
Salahdine Parnasse - Marcin Held - walka o pas wagi lekkiej
Arkadiusz Wrzosek - Szymon Bajor
Wiktoria Czyżewska - Tamires Vidal
Ibragim Chuzhigaev - Maciej Różański
Piotr Kacprzak - Wojciech Kazieczko
Andi Vrtacic - Mateusz Gola
Viktor Cervinsky - Amaury Wako-Zabo
Konrad Rusiński - Henry Fadipe
Oleksandr Moisa - Iras Khizriev
Relacja live i wyniki walk KSW 114 na Polsatsport.pl.