KSW 114 na żywo. Relacja i wyniki walk

Salahdine Parnasse wraca do klatki KSW po czterech zwycięstwach z rzędu, w tym bokserskim triumfie nad Franckiem Petitjeanem. Ostatnią walkę w polskiej organizacji stoczył w maju, kiedy pewnie pokonał Mariana Ziółkowskiego. Jego rywalem będzie rozpędzony trzema zwycięstwami, były zawodnik UFC - Marcin Held.

Ponadto po porażce w pojedynku o pas wagi ciężkiej z Philem de Friesem Arkadiusz Wrzosek będzie chciał się zrewanżować. Jego rywalem będzie Szymon Bajor, który pokonał ostatnio Ricardo Prasela.

Kolejne starcia w KSW stoczą również Wiktoria Czyżewska oraz były mistrz kategorii półciężkiej Ibragim Chuzhigaev. 21-latka postara się przedłużyć serię wygranych i zwyciężyć z Tamires Vidal, która walczyła niedawno w UFC. Reprezentujący Turcję zawodnik miał pierwotnie zawalczyć z Sergiuszem Zającem, ale doznał on kontuzji i finalnie dojdzie do pojedynku z Maciejem Różańskim.

KSW 114 na żywo. Wyniki walk:

Salahdine Parnasse - Marcin Held - walka o pas wagi lekkiej

Arkadiusz Wrzosek - Szymon Bajor

Wiktoria Czyżewska - Tamires Vidal

Ibragim Chuzhigaev - Maciej Różański

Piotr Kacprzak - Wojciech Kazieczko

Andi Vrtacic - Mateusz Gola

Viktor Cervinsky - Amaury Wako-Zabo

Konrad Rusiński - Henry Fadipe

Oleksandr Moisa - Iras Khizriev

Relacja live i wyniki walk KSW 114 na Polsatsport.pl.