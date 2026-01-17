Piłkarze ręczni Islandii będą drugim rywalem reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy. Zespół Joty Gonzaleza przegrał na inaugurację w Kristianstad z Węgrami 21:29 i porażka ze Skandynawami w niedzielę przekreśli szanse na awans z grupy.

Islandia zaliczana jest do tych reprezentacji, która mimo niezaprzeczalnego potencjału kadry od wielu lat z niecierpliwością wyczekuje wielkiego sukcesu na arenie międzynarodowej. Ostatnim razem drużyna z Wyspy Gejzerów stanęła na podium Euro 2010 w Austrii. W meczu o trzecie miejsce Islandia pokonała wówczas... Polskę (29:26).

W niemal identycznych składach obie drużyny zagrały w ćwierćfinale igrzysk Pekin 2008. Skandynawowie wygrali 32:30, a potem dotarli aż do finału, w którym ulegli Francuzom.

Od tego czasu reprezentacji Islandii nie wiedzie się jednak aż tak dobrze. Choć cały czas w kadrze przewijają się wielkie nazwiska, ostatnie wyniki Islandczyków to "dopiero" 10. miejsce na EHF EURO 2024 i 9. lokata na mistrzostwach świata 2025. Podczas ME 2024 Islandczykom do półfinału zabrakło jednak tylko jednego punktu.

ME piłkarzy ręcznych. Polska - Islandia. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał mecz Polska - Islandia podczas mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych 2026 dowiemy się w niedzielę 18 stycznia. Początek spotkania o godzinie 18:00. O wyniku starcia poinformujemy w tym tekście, niezwłocznie po jego zakończeniu.

PAP