Dotychczas rozegrano dwadzieścia osiem edycji mistrzostw Europy na krótkim torze. Dotychczasowy dorobek Polaków na zawodach tej rangi to piętnaście krążków. Na tę liczbę składa się złoto wywalczone siedem lat temu przez Natalią Maliszewską na dystansie 500 metrów w holenderskim Dordrechcie. Do tego w naszym dorobku znajdują się cztery medale srebrne i dziesięć brązowych. Ostatnie mistrzostwa Starego Kontynentu odbyły się w Dreźnie. W Niemczech Biało-Czerwoni trzykrotnie stawali na podium, zdobywając medale we wszystkich konkurencjach sztafet. Srebro wywalczyli nasi panowie startujący w składzie: Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Diane Sellier, Neithan Thomas i Paweł Adamski (Felix Pigeon nie startował z powodu choroby). Polacy walkę o złoto przegrali z Włochami zaledwie o 0,166 sekundy. Brązowy medal zdobyli Belgowie. W pozostałych dwóch konkurencjach sztafet nasze teamy stawały na najniższym stopniu podium. Sztafeta kobiet w składzie: Nikola Mazur, Natalia Maliszewska, Kamila Stormowska (obecnie Sellier) i Gabriela Topolska, w decydującym wyścigu finałowym, uplasowała się za ekipami Włoch i Węgier. Sztafeta mieszana, którą w Dreźnie tworzyli: Nikola Mazur, Natalia Maliszewska, Kamila Stormowska (obecnie Sellier), Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier, w finale zajęła trzecie miejsce za Francją i Holandią.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzostwa Europy w short tracku ostatnim przystankiem przed IO. "To zawsze ważna impreza"

Indywidualnie najbliżej podium była Kamila Sellier (Stormowska) i Michał Niewiński. Reprezentantka Stoczniowca Gdańsk zajęła 7. miejsce w finale A na 1500 metrów, a w decydującym wyścigu na dystansie 500 metrów otrzymała karę i została sklasyfikowana na 5. miejscu. Dwa razy o medal w rywalizacji indywidualnej otarł się Niewiński, który był 5. na 1000 metrów, a w finale rywalizacji na 500 metrów jadąc na pierwszym miejscu doszło do kontaktu z Jensem van’t Woutem. Ostatecznie złoto zdobył Holender, a nasz zawodnik otrzymał karę i został na tym dystansie sklasyfikowany na 5. miejscu.

Olimipijski krótki tor z czwórką Biało-Czerwonych

W tym sezonie odbyły się tylko cztery zawody z cyklu World Tour. Te zmagania były jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Dorobek medalowy Polaków w czterech startach w World Tourze zamknął się dwoma brązowymi medalami, które wywalczyła w Montrealu nasza sztafeta mieszana i Felix Pigeon na 500 metrów, podczas finałowych zawodów w Dordrechcie.

- Poczułem ulgę i dostałem większej pewności siebie, że w końcu po tylu latach ciężkiej pracy udało mi się osiągnąć takie wyniki. Teraz chcę pracować jeszcze ciężej – mówił po tych zawodach reprezentant Polski.

Ostatecznie w Mediolanie wystartuje czwórka Polaków: Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska, Michał Niewiński i Felix Pigeon, którzy będą rywalizowali na każdym indywidualnym dystansie oraz w sztafecie mieszanej.

Przypomnijmy, że w dotychczasowych startach na igrzyskach olimpijskich Polacy jeszcze nie zdobyli medalu na imprezie tej rangi. Po zakończeniu zmagań w Mediolanie ostatnią międzynarodową imprezą toru krótkiego będą marcowe mistrzostwa świata, które odbędą się w Montrealu.

Tilburg generalnym sprawdzianem przed igrzyskami!

Ostatnim sprawdzianem przed rozpoczęciem igrzysk dla przedstawicieli Starego Kontynentu będą mistrzostwa Europy, które w ten weekend odbędą się w Tilburgu. W Holandii skład naszej kadry będzie identyczny jak we wcześniejszych startach w zawodach z cyklu World Tour. Trenerzy Urszula Kamińska i Gregory Durand mają do dyspozycji, w rywalizacji kobiet: Nikolę Mazur, Natalię Maliszewską, Kamilę Sellier, Gabrielę Topolską oraz Adę Majewską, która jest rezerwową w kobiecej sztafecie. W kadrze męskiej znaleźli się: Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier i Neithan Thomas, a rezerwowym jest Paweł Adamski. Po zakończeniu mistrzostw Europy nasza kadra uda się do Włoch na krótkie zgrupowanie aklimatyzacyjne tuż przed rozpoczęciem zmagań w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie.

W Tilburgu podczas piątkowych kwalifikacji wystartowało łącznie siedemnastu reprezentantów Polski w konkurencjach indywidualnych (na 500, 1000 i 1500 metrów). Szesnastu z nich zapewniło sobie awans do wyścigów głównych. W swoim wyścigu eliminacyjnym na 1500 metrów upadek zanotowała Gabriela Topolska, która będzie miała szansę, aby zakwalifikować się do półfinału na tym dystansie, startując w niedzielnych porannych repasażach.

ZOBACZ TAKŻE: 50 dni do igrzysk paralimpijskich. Odliczanie czas zacząć!

Warto dodać, że do półfinałów awansowały wszystkie trzy nasze sztafety. W rywalizacji kobiet zgłosiło się tylko sześć ekip, więc nasze zawodniczki wystartują automatycznie w półfinale, a w nim rywalizować będą z Holenderkami i Węgierkami. Do najlepszej ósemki awansowały także sztafeta mieszana i męska. Nasz „mikst” startujący w składzie: Kamila Sellier, Natalia Maliszewska, Michał Niewiński i Diane Sellier po świetnym finiszu Niewińskiego wygrał swój wyścig ćwierćfinałowy, przed Francuzami i Czechami, i w sobotnim półfinale o awans do finału A rywalizować będzie z Włochami, Ukrainą oraz Chorwacją. Także w półfinale znalazła się nasza męska sztafeta. W piątkowym ćwierćfinale Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon i Neithan Thomas zajęli trzecie miejsce za Łotyszami i Węgrami. Do półfinału kwalifikowały się dwie najlepsze ekipy z trzech wyścigów ćwierćfinałowych i dwie z najlepszymi czasami z trzecich miejsc. W korespondencyjnym wyścigu o dwa pozostałe miejsca w półfinale stoczone przez ekipy, które w swoich wyścigach zajęły trzecie miejsca, najlepszy czas osiągnęli Niemcy. Ostatnie ósme miejsce zajęli Polacy, którzy uzyskali lepszy czas od Belgów zaledwie o 0’553 sekundy! Biało-Czerwoni o awans do finału A powalczą z Włochami, Turcją i Wielką Brytanią.

Polacy z awansem (prawie) w komplecie do finałowej rywalizacji w Tilburgu…

W sobotę zostaną rozdane medale na 1000 metrów kobiet oraz na 1500 i 500 metrów mężczyzn, a także w rywalizacji kobiecej sztafety. Ponadto zostaną rozegrane półfinały sztafet mieszanych (podczas porannych repasaży) i męskich. W niedzielnych konkurencjach indywidualnych o medale powalczą panie na 1500 i 500 metrów oraz panowie na 1000 metrów. Poza tym zostaną rozegrane finały sztafety mieszanej i męskiej.

Pierwszego dnia finałowej rywalizacji w Tilburgu w półfinale 1500 metrów wystartuje Michał Niewiński, Felix Pigeon i Neithan Thomas. Do ćwierćfinału 500 metrów w komplecie zameldowali się Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Felix Pigeon. Podobnie o awans do półfinału 1000 metrów walczyć będą trzy nasze łyżwiarki – Natalia Maliszewska, Kamila Sellier i Gabriela Topolska.

W niedzielnych półfinałach na 1500 metrów rywalizować będą Nikola Mazur i Kamila Sellier, a w repasażach wystartuje Topolska. W ćwierćfinale 500 metrów zobaczymy wszystkie trzy nasze reprezentantki - Natalię Maliszewską, Nikolę Mazur i Kamilę Sellier. Na 1000 metrów o awans do półfinału rywalizować będzie dwójka Polaków – Niewiński i Pigeon.

Plan transmisji mistrzostw Europy w short tracku – Tilburg 2026:

Sobota (17 stycznia):

Godz. 13:30 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1500 metrów mężczyzn (wystartują Michał Niewiński, Felix Pigeon i Neithan Thomas)

Godz. 13:53 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 1000 metrów kobiet (wystartują Natalia Maliszewska, Kamila Sellier i Gabriela Topolska)

Godz. 14:25 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – finały 1500 metrów mężczyzn

Godz. 14:50 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1000 metrów kobiet

Godz. 14:59 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 500 metrów mężczyzn (wystartują Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Felix Pigeon)

Godz. 15:27 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – finały 1000 metrów kobiet

Godz. 15:45 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – półfinały 500 metrów mężczyzn

Godz. 16:07 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – półfinały sztafet kobiet (wystartuje Polska)

Godz. 16:23 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – finały 500 metrów mężczyzn

Godz. 16:56 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – półfinały sztafet mężczyzn (wystartuje Polska)

Godz. 17:17 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – finały sztafet kobiet

Niedziela (18 stycznia):

Godz. 13:30 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – finały sztafet mieszanych (w półfinale wystartuje Polska)

Godz. 14:13 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – półfinały 1500 metrów kobiet (wystartują Nikola Mazur i Kamila Sellier, a w repasażach o awans do półfinału powalczy Gabriela Topolska)

Godz. 14:31 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 1000 metrów mężczyzn (wystartują Michał Niewiński i Felix Pigeon)

Godz. 14:48 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – finały 1500 metrów kobiet

Godz. 15:26 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) - półfinały 1000 metrów mężczyzn

Godz. 15:35 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – ćwierćfinały 500 metrów kobiet (wystartują Natalia Maliszewska, Nikola Mazur i Kamila Sellier)

Godz. 15:50 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – finały 1000 metrów mężczyzn

Godz. 16:08 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – półfinały 500 metrów kobiet

Godz. 16:30 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – finały 500 metrów kobiet

Godz. 16:51 (Polsat Sport 3 i online w Polsat Box Go) – finały sztafet mężczyzn

Polsat Sport