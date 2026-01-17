Mistrz Polski gra w Bełchatowie. Mecz PlusLigi na żywo

PGE GiEK Skra Bełchatów po szesnastej kolejce zajmuje szóste miejsce w tabeli PlusLigi. Podopieczni trenera Krzysztofa Stelmacha rozegrali dotychczas czternaście spotkań, w których odnieśli dziewięć zwycięstw i wywalczyli 27 punktów. W ostatnim meczu przegrali 1:3 na wyjeździe z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.





Bogdanka LUK Lublin to wicelider tabeli. Rozegrała piętnaście spotkań, jedenaście z nich zakończyła wygraną i ma na koncie 32 punkty. W miniony weekend lublinianie w efektownym stylu wygrali Tauron Puchar Polski. Po tym sukcesie, w ligowym starciu z InPost ChKS Chełm, trener Stephane Antiga dał odpocząć kilku czołowym zawodnikom, posłał w bój rezerwowych, co przyniosło niespodziewaną porażkę 1:3.

Obie ekipy rozegrały dotychczas między sobą dziewięć meczów w PlusLidze. Sześć z nich zakończyło się wygraną drużyny z Lublina. W pierwszej rundzie fazy zasadniczej obecnego sezonu (4. kolejka, 9 listopada) Bogdanka przegrała jednak u siebie ze Skrą 1:3. Nagrodę dla najlepszego zawodnika (MVP) otrzymał Bartłomiej Lemański.

