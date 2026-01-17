Nie żyje właściciel rywala Polaków. Znany miliarder zmarł w nocy

Smutne wieści płyną z włoskiej Florencji. Nie żyje Rocco Commisso – znany miliarder i potentat branży komunikacyjnej, który był właścicielem Fiorentiny, a w przeszłości również New York Cosmos. 76-letni Włoch zmarł w nocy z piątku na sobotę. O śmierci swojego prezesa i właściciela poinformował klub z Toskanii.

Odszedł prezes Fiorentiny Rocco Commisso

Fiorentina opublikowała komunikat o śmierci swojego właściciela w nocy – o godz. 3:30. Zgodnie z oficjalną informacją Commisso odszedł po długiej walce z chorobą w wieku 76 lat.

 

"Po długim okresie leczenia odszedł od nas nasz ukochany prezes. Dziś wszyscy opłakujemy jego śmierć" – napisano w informacji przekazanej mediom.

 

Commisso był związany z Fiorentiną od 2019 roku, gdy objął akcje klubu i został jego właścicielem. Uważa się, że transakcja opiewała na kwotę 150-200 milionów dolarów. W 2023 roku otworzył również nowoczesny ośrodek treningowy na przedmieściach Florencji.

 

Włoch podejmował już wcześniej próby inwestycyjne w sporcie. W 2017 roku nabył większościowy pakiet udziałów w klubie New York Cosmos, ale przygoda okazała się nieudana. Klub miał występować w konkurencyjnej do MLS lidze NASL, ale ostatecznie przedsięwzięcie zakończyło się fiaskiem, a samego Włocha oskarżano w trakcie procesu sądowego o atakowanie prezesów konkurencji i groźby wobec komentatorów.

 

Fiorentina za kadencji Commisso osiągnęła z kolei dwukrotnie finał Ligi Konferencji UEFA, a w tym sezonie zmierzy się w tym pucharze z Jagiellonią Białystok. Decydujące spotkania play-off zostaną rozegrane 19 lutego oraz 26 lutego. Godzina obu meczów nie została jeszcze ustalona. Transmisja będzie dostępna na sportowych antenach Polsatu.

