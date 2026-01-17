Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa?

Batalia reprezentantów Polski w Lidze Mistrzów. Przed tygodniem Rzeszowianie spotkali się ze stołeczną ekipą w półfinale turnieju o Puchar Polski. Wtedy wygrali 3:0.

Teraz te same drużyny zagrają o punkty w PlusLidze. W listopadzie w Warszawie w trzech setach zwyciężyła Resovia. Jak będzie teraz?



To spotkanie ma bardzo ważne podłoże, jeśli chodzi o ligową tabelę. Oba zespoły walczą o jak najwyższą pozycję, która w późniejszej części sezonu zaowocuje teoretycznie "łatwiejszym" rywalem w ćwierćfinale.

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:30.

