Polka triumfatorką turnieju WTA. To jej szósty tytuł w karierze

Katarzyna Piter i indonezyjska tenisistka Janice Tjen triumfowały w rywalizacji deblistek turnieju WTA 250 w australijskim Hobart. W sobotnim finale wygrały z Belgijką Magali Kempen i Czeszką Anną Siskovą 6:2, 6:2. To szósty w karierze tytuł Piter, a drugi wywalczony razem z Tjen.
Polka i Indonezyjka wcześniej triumfowały we wrześniu ubiegłego roku w Kantonie.
W singlu w Hobart grały Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch nie przystąpiła do meczu drugiej rundy z powodu kontuzji, a Linette odpadła w ćwierćfinale.
Wynik finału debla:
Wynik finału debla:

Katarzyna Piter, Janice Tjen (Polska, Indonezja) - Magali Kempen, Anna Siskova (Belgia, Czechy) 6:2, 6:2.
