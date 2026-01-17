Polka triumfatorką turnieju WTA. To jej szósty tytuł w karierze

Polka i Indonezyjka wcześniej triumfowały we wrześniu ubiegłego roku w Kantonie.

W singlu w Hobart grały Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch nie przystąpiła do meczu drugiej rundy z powodu kontuzji, a Linette odpadła w ćwierćfinale.

Wynik finału debla:

Katarzyna Piter, Janice Tjen (Polska, Indonezja) - Magali Kempen, Anna Siskova (Belgia, Czechy) 6:2, 6:2.

PAP