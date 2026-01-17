Polka triumfatorką turnieju WTA. To jej szósty tytuł w karierze

Tenis

Katarzyna Piter i indonezyjska tenisistka Janice Tjen triumfowały w rywalizacji deblistek turnieju WTA 250 w australijskim Hobart. W sobotnim finale wygrały z Belgijką Magali Kempen i Czeszką Anną Siskovą 6:2, 6:2. To szósty w karierze tytuł Piter, a drugi wywalczony razem z Tjen.

Tenisistka w żółtej koszulce i czarnej czapce z daszkiem, zaciśniętą pięścią i bransoletką w tęczowych kolorach na lewym nadgarstku.
fot. PAP
Katarzyna Piter i Janice Tjen wygrały turniej debla w Hobart

Polka i Indonezyjka wcześniej triumfowały we wrześniu ubiegłego roku w Kantonie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wyciągnął wnioski z porażek Igi Świątek. Szokujące słowa przed Australian Open

 

W singlu w Hobart grały Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch nie przystąpiła do meczu drugiej rundy z powodu kontuzji, a Linette odpadła w ćwierćfinale.

 

Wynik finału debla:

 

Katarzyna Piter, Janice Tjen (Polska, Indonezja) - Magali Kempen, Anna Siskova (Belgia, Czechy) 6:2, 6:2.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
JANICE TIENKATARZYNA PITERTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W CHENGDU
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Linda Klimovicova - Elena Ruxandra Bertea. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 