Polskie bobsleistki z awansem na igrzyska. Pierwszy taki przypadek w historii!

Polska dwójka zajęła trzecie miejsce w zawodach Pucharu Europy, odbywających się w dzielnicy Innsbrucka o nazwie Igls, pieczętując tym samym kwalifikację na igrzyska w Mediolanie-Cortinie, które będą stanowiły najważniejsze wydarzenie tego roku, jeżeli chodzi o sporty zimowe.

ZOBACZ TAKŻE: Aleksandra Król-Walas z drugim miejsce w Pucharze Świata!

Adamek zostanie tym samym pierwszą Polką historii, która wystąpi zarówno na letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich. W 2021 roku rywalizowała bowiem w Tokio, jako zawodniczka polskiej sztafety.

Mimo odbywania się w tym samym czasie najbardziej prestiżowych zawodów Pucharu Świata w niemieckim Altenbergu, Polki wybrał nieco mniej prestiżowe zawody Pucharu Europy, na dobrze im znanym, i stosunkowo łatwym torze w Innsbrucku. Altenberg jest z kolei jednym z najtrudniejszych, jeżeli nie najtrudniejszym, torem lodowym na świecie, więc rywalizowanie na nim w przeddzień igrzysk byłoby niepotrzebnym ryzykiem. Tym bardziej że Weiszewski i Adamek w zeszłym sezonie zaliczyły w Altenbergu wywrotkę.

O marzeniu wystąpienia na igrzyskach olimpijskich Linda Weiszewski opowiadała w reportażu Polsatu Sport, który można obejrzeć w załączonym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport