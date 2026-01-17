Porażka pogromczyni Magdy Linette w finale w Hobart

Tenis

Włoszka Elisabetta Cocciaretto wygrała turniej WTA 250 w australijskim Hobart. W finale pokonała 6:4, 6:4 18-letnią amerykańską tenisistką Ivę Jovic, która w ćwierćfinale wyeliminowała Magdę Linette.

Tenisistka Elisabetta Cocciaretto siedzi na korcie po wygraniu meczu, z rakietą obok.
fot. AFP
Iva Jović

To drugi w karierze tytuł Cocciaretto. Poprzedni wywalczyła w 2023 roku w Lozannie.

 

Wynik finału:

 

Elisabetta Cocciaretto (Włochy) - Iva Jovic (USA, 3) 6:4, 6:4.

PAP
