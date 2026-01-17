Porażka pogromczyni Magdy Linette w finale w Hobart
Włoszka Elisabetta Cocciaretto wygrała turniej WTA 250 w australijskim Hobart. W finale pokonała 6:4, 6:4 18-letnią amerykańską tenisistką Ivę Jovic, która w ćwierćfinale wyeliminowała Magdę Linette.
Iva Jović
To drugi w karierze tytuł Cocciaretto. Poprzedni wywalczyła w 2023 roku w Lozannie.
Wynik finału:
Elisabetta Cocciaretto (Włochy) - Iva Jovic (USA, 3) 6:4, 6:4.
