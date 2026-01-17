PSG wyprzedzone! Oto lider ligi francuskiej

Malang Sarr w 65. min meczu z Auxerre dośrodkował w pole karne, a Wesley Said skierował piłkę do bramki. RC Lens jest rewelacją tego sezonu i rzuciło wyzwanie wspieranym przez katarskie pieniądze paryżanom, którzy od 2013 roku aż 11 razy triumfowali w Ligue 1.

RC Lens zdobyło mistrzostwo Francji w 1998 roku. W tym klubie występowało kilku polskich piłkarzy, m.in. Jacek Bąk (2001-2005), Przemysław Frankowski (2021-2025) i Adam Buksa (2022-2024).

W tym sezonie w lidze francuskiej RC Lens zanotowało 14 zwycięstw, remis i trzy porażki, zdobywając 43 pkt. Broniące tytułu i naszpikowane gwiazdami PSG ma 42 pkt.

PAP