Real wrócił na boisko po kompromitacji. Grał z nożem na gardle

"Real zakończył burzliwy tydzień bardzo potrzebnym zwycięstwem" - napisała agencja Reuters.

To był rzeczywiście wyjątkowo gorący okres w klubie z Madrytu. W ubiegłą niedzielę "Królewscy" przegrali z Barceloną 2:3 w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej. Następnie doszło do niespodziewanego rozstania z trenerem Xabim Alonso, którego zastąpił inny były piłkarz tego klubu Alvaro Arbeloa, a w środę drużyna w jego debiucie przegrała na wyjeździe z drugoligowym Albacete 2:3 w 1/8 finału Pucharu Króla (Hiszpanii).

Nic więc dziwnego, że na początku meczu z przedostatnim w tabeli Levante piłkarzom Realu towarzyszyły głośne gwizdy kibiców. W takiej atmosferze gra się nie kleiła gospodarzom i do przerwy było 0:0.

W drugiej połowie fani "Królewskich" wreszcie mieli powody do zadowolenia. W 58. minucie Kylian Mbappe wykorzystał rzut karny, podyktowany za faul właśnie na nim, dzięki czemu z 19 bramkami umocnił się na czele klasyfikacji strzelców Primera Division.

Siedem minut później wynik ustalił Raul Asencio, który wyskoczył do dośrodkowania Ardy Gulera i popisał się mocnym uderzeniem piłki głową.

Atmosfera na Santiago Bernabeu nieco się uspokoiła. Teraz piłkarze i kibice Realu, który zgromadził 48 pkt, będą czekać na ruch Barcelony (49). Rozpędzona drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zagra w niedzielę o godz. 21 na wyjeździe Realem Socieded.

PAP