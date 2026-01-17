Dziesiąte zwycięstwo UNI Opole! Siatkarki beniaminka nawiązały walkę z faworytkami

W pierwszym secie drużyna z Opola błyskawicznie odskoczyła rywalkom (1:6) i dominowała do końca tej partii. Siatkarki UNI wykorzystały problemy gospodyń w przyjęciu, aż siedem punktów zdobyły bezpośrednio z zagrywki, grały też skutecznie w ataku i powiększały przewagę. W końcówce poszła seria od stanu 11:16 do 11:22, a ostatni punkt dała im przestrzelona zagrywka rywalek (14:25).

Podobny scenariusz miał druga partia. Przyjezdne szybko wypracowały sobie solidną zaliczkę (2:7) i kontrolowały sytuację w dalszej części seta, powiększając jeszcze punktową różnicę (8:16, 11:22). W porównaniu z poprzednią odsłoną, siatkarki z Opola dołożyły jeszcze kilka punktowych bloków. Jeden z nich dał im piłkę setową, a po chwili Iga Kępa ustaliła wynik na 12:25.

Trzecią odsłonę udanie rozpoczęły gospodynie (4:1, 10:6). Siatkarki UNI kilkakrotnie odrabiały straty (10:10, 13:13), ale po asie Malwiny Stachowiak siatkarki LOS odskoczyły na trzy oczka (19:16), a w końcówce prowadziły 22:19. Opolanki, po punktowej zagrywce Katarzyny Połeć, znów wyrównały (22:22). Dwa ataki Katarzyny Zaroślińskiej-Król wyprowadziły ekipę z Opola na piłkę meczową (23:24), ale seta zwieńczyła gra na przewagi. W niej wygraną wyszarpały nowodworzanki, wygrywając 29:27 po skutecznym ataku Barbary Zakościelnej.

Podrażnione opolanki kolejną partię rozpoczęły od punktowej serii (0:4). Siatkarki LOS nie rezygnowały, złapały kontakt (7:8, 12:13), ale tym razem górę wzięło doświadczenie przyjezdnych, które wygrały cztery akcje z rzędu i odjechały rywalkom (13:19). W końcówce miały sytuację pod kontrolą, choć rywalki obroniły trzy piłki meczowe. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Hanna Hellvig (19:25).

Najwięcej punktów: Marta Budnik (11), Malwina Stachowiak (11) - LOS; Katarzyna Zaroślińska-Król (25), Hanna Hellvig (21), Katarzyna Połeć (11), Natalia Kecher (10), Elan McCall (10) - UNI. MVP: Katarzyna Zaroślińska-Król (23/49 = 47% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki - UNI Opole 1:3 (14:25, 12:25, 29:27, 19:25)

LOS: Katarzyna Kowalczyk, Maja Orzyłowska, Krysten Garrison, Barbara Zakościelna, Marta Budnik, Paulina Reiter – Matylda Woźny (libero) oraz Natalia Ziemińska (libero), Agata Sklepik, Malwina Stachowiak, Martyna Piszcz, Zofia Ejsmont. Trener: Bartosz Kujawski.

UNI: Gabriela Makarowska-Kulej, Hanna Hellvig, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Elan McCall, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Wiktoria Paluszkiewicz, Wirginia Mulka, Julia Piotrowska, Iga Kępa. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

