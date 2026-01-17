Słabe skoki Polaków w Sapporo! Kubacki najlepszy z Biało-Czerwonych

Za nami pierwszy konkurs indywidualny w Sapporo. Po zwycięstwo sięgnął Domen Prevc, drugi był Naoki Nakamura, a na trzeciej pozycji uplasował się Ren Nikaido. Najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki, kończąc konkurs na 25. pozycji.

Skoczek narciarski w kasku i kurtce narciarskiej trzyma narty na ramieniu.
fot. Cyfrasport
Dawid Kubacki zajął 25. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Japonii

Sobotni konkurs już od początku nie układał się po myśli Biało-Czerwonych. Do drugiej serii zakwalifikowało się tylko dwóch zawodników znad Wisły: Dawid Kubacki i Maciej Kot. Z rywalizacją przedwcześnie pożegnali się natomiast Kacper Tomasiak i Aleksander Zniszczoł. 

 

Ostatecznie najlepiej z reprezentantów Polski zaprezentował się Kubacki, zajmując w Kraju Kwitnącej Wiśni 25. miejsce. Kot zakończył natomiast zmagania na 29. pozycji.

 

Pierwszy konkurs w Sapporo wygrał Domen Prevc, skacząc 141 metrów. Drugi był Naoki Nakamura, natomiast na najniższym stopniu podium znalazł się Ren Nikaido.

 

Nie jest to koniec emocji, jeżeli chodzi o zmagania skoczków w Japonii. Kolejny konkurs odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę naszego czasu.

AA, Polsat Sport
