Słabe skoki Polaków w Sapporo! Kubacki najlepszy z Biało-Czerwonych

Sobotni konkurs już od początku nie układał się po myśli Biało-Czerwonych. Do drugiej serii zakwalifikowało się tylko dwóch zawodników znad Wisły: Dawid Kubacki i Maciej Kot. Z rywalizacją przedwcześnie pożegnali się natomiast Kacper Tomasiak i Aleksander Zniszczoł.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki pech Polaka w Sapporo. Zabrakło 0.1 punktu

Ostatecznie najlepiej z reprezentantów Polski zaprezentował się Kubacki, zajmując w Kraju Kwitnącej Wiśni 25. miejsce. Kot zakończył natomiast zmagania na 29. pozycji.

Pierwszy konkurs w Sapporo wygrał Domen Prevc, skacząc 141 metrów. Drugi był Naoki Nakamura, natomiast na najniższym stopniu podium znalazł się Ren Nikaido.

Nie jest to koniec emocji, jeżeli chodzi o zmagania skoczków w Japonii. Kolejny konkurs odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę naszego czasu.

AA, Polsat Sport