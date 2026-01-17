Społeczność GTA pogrążona w żałobie. "Odszedłeś zdecydowanie za szybko"

Pawłowski przez lata był związany z Akademią Hokejową Polonii Bytom. Dał się poznać jako człowiek o wielkim sercu, który towarzyszył podopiecznym na każdym etapie ich sportowej drogi. W oficjalnym komunikacie klub podkreślił, że odszedł ktoś znacznie ważniejszy niż tylko pracownik.

- Jego spokój, wiedza i zaangażowanie kształtowały nie tylko hokeistów, ale i ludzi. Pozostawił po sobie trwały ślad w historii bytomskiego hokeja - czytamy w pożegnaniu Polonii.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje właściciel rywala Polaków. Znany miliarder zmarł w nocy

Poruszający wpis opublikowała również amatorska drużyna GTA Polonia Bytom. Dla wielu jej członków Pawłowski był pierwszym mentorem.

- W wielu z nas zaszczepiłeś pasję do hokeja. Inspirowałeś, uczyłeś, motywowałeś. Wychowałeś wiele roczników, a odszedłeś zdecydowanie za szybko - napisali przedstawiciele zespołu.