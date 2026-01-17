Społeczność GTA pogrążona w żałobie. "Odszedłeś zdecydowanie za szybko"
W wieku 55 lat zmarł Robert Pawłowski, postać niezwykle zasłużona dla społeczności Polonii Bytom. Był nie tylko cenionym szkoleniowcem, ale przede wszystkim mentorem, który wychował całe pokolenia młodych zawodników.
Pawłowski przez lata był związany z Akademią Hokejową Polonii Bytom. Dał się poznać jako człowiek o wielkim sercu, który towarzyszył podopiecznym na każdym etapie ich sportowej drogi. W oficjalnym komunikacie klub podkreślił, że odszedł ktoś znacznie ważniejszy niż tylko pracownik.
- Jego spokój, wiedza i zaangażowanie kształtowały nie tylko hokeistów, ale i ludzi. Pozostawił po sobie trwały ślad w historii bytomskiego hokeja - czytamy w pożegnaniu Polonii.
Poruszający wpis opublikowała również amatorska drużyna GTA Polonia Bytom. Dla wielu jej członków Pawłowski był pierwszym mentorem.
- W wielu z nas zaszczepiłeś pasję do hokeja. Inspirowałeś, uczyłeś, motywowałeś. Wychowałeś wiele roczników, a odszedłeś zdecydowanie za szybko - napisali przedstawiciele zespołu.Przejdź na Polsatsport.pl