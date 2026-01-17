Spotkanie numer 100 obu ekip w lidze! Kto wygra w siatkarskim klasyku? Mecz PlusLigi na żywo

JSW Jastrzębski Węgiel to ósma drużyna w ligowej stawce. Drużyna trenera Andrzej Kowala wygrała dziewięć z piętnastu rozegranych dotychczas spotkań i wywalczyła 24 oczka. W dwóch ostatnich meczach poniosła jednak porażki - 0:3 ze Ślepskiem Malow Suwałki oraz 1:3 z PGE Projektem Warszawa.

Zobacz także: Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli PlusLigi, tracąc do jastrzębian cztery punkty. Starcie obu ekip będzie więc ważne w rywalizacji o miejsce w czołowej ósemce i grę w play-off. Kędzierzynianie w poprzednim meczu pokonali u siebie PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:1, przełamując złą passę czterech porażek.

Jastrzębski Węgiel - ZAKSA to klasyk PlusLigi. Obie drużyny rozegrały dotychczas 99 spotkań w PlusLidze. 51 razy wygrali jastrzębianie, 48 - ZAKSA. Trzykrotnie mierzyły się ze sobą w wielkim finale. Poza tym grały też ze sobą w Pucharze Polski (pięć razy w finale), trzy razy w meczu o Superpuchar, a także w finale Ligi Mistrzów 2023, w którym kędzierzynianie wygrali 3:2.

W ostatnim okresie obie ekipy borykają się z problemami i nie są w czołówce PlusLigi. Mimo to, starcie jastrzębian z ZAKSĄ zapowiada się niezwykle interesująco. W obecnym sezonie ZAKSA wygrała u siebie 3:0 (4. kolejka, 8 listopada), a nagrodę MVP otrzymał rozgrywający kędzierzynian Quinn Isaacson. Kto będzie górą w meczu numer 100 obu drużyn w PlusLidze?

Relacja live i wynik na żywo z meczu JSW Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w sobotę 17 stycznia o godzinie 17.30 na Polsatsport.pl.