Dalekie miejsca Polaków w Sapporo! Tomasiak bez awansu do drugiej serii

W pierwszej serii zmagań w Japonii rywalizowało czterech Polaków: Kacper Tomasiak, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł. Do drugiej odsłony rywalizacji awansowało dwóch Biało-Czerwonych: Kubacki i Kot, zajmując odpowiednio 29. i 30. miejsce. Tomasiak był 33., a Zniszczoł 44.

Pierwszą serię Sapporo wygrał Jan Hoerl, skacząc 136 metrów. Drugie miejsce zajął Domen Prevc, natomiast na najniższym stopniu podium znalazł się Stephan Embacher.

To jeszcze nie koniec emocji w Kraju Kwitnącej Wiśni. Przed nami kolejna część japońskiej imprezy, która ma rozpocząć się o 8:24.

AA, Polsat Sport