Ważne starcie na dole tabeli! Mecz PlusLigi na żywo

Cuprum Stilon Gorzów zamyka tabelę PlusLigi z 11 punktami na koncie. Gorzowianie odnieśli trzy zwycięstwa w piętnastu meczach. W poprzednim spotkaniu meczu przegrali 0:3 z Asseco Resovią.

Barkom-Każany Lwów ma podobny bilans do rywali - 11 oczek, i trzy wygrane spotkania. Zajmują dwunaste miejsce w PlusLidze. Ostatnią wygraną odnieśli w listopadzie, a ich poprzedni mecz to porażka 2:3 z Indykpolem AZS Olsztyn.

Oba zespoły rozegrały dotychczas dziewięć meczów w rozgrywkach PlusLigi. Pięć razy wygrywali siatkarze Barkomu. W obecnym sezonie gorzowianie wygrali na wyjeździe 3:2 (20:18 w tie-breaku), a Kamil Kwasowski został uznany MVP tego spotkania.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Cuprum Stilon Gorzów - Barkom Każany Lwów w sobotę 17 stycznia o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.