Wisła Płock - Bohemians na żywo. Relacja live i wynik online
Wisła Płock - Bohemians to mecz towarzyski w ramach przygotowań do rundy rewanżowej. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Zima z pewnością zaskoczyła nie tylko kierowców, ale i piłkarzy. Siarczysty mróz za oknem nie ułatwia zadania tym polskim drużynom, które w kraju przygotowują się do wznowienia zmagań ligowych. Zmarznięte boiska i minusowe temperatury nie pomagają w szlifowaniu formy.
PKO BP Ekstraklasa rusza już na przełomie stycznia i lutego. Walka o czołowe lokaty i o utrzymanie zapowiada się frapująco. Wystarczy powiedzieć, że liderująca Wisła Płock ma tylko dziesięć punktów przewagi nad... strefą spadkową.
Przekonamy się, w jakiej dyspozycji poszczególne zespoły przystąpią do decydującej części sezonu.
