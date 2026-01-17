Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą medalistka ME w short tracku i ekspertka Polsatu Sport - Aida Bella, były trener kadry skoczków i były prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusz Tajner oraz Marcin Lepa, który będzie naszym specjalnym wysłannikiem na Igrzyska XXV Zimowej Olimpiady.

Kinga Sylwestrzak przedstawi wydarzenia z innych zimowych aren na czele z zawodami Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim w Bansko a także połączy się z obecną w Sheffield Magdaleną Tascher. Pani prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego oraz komentatorka Polsatu Sport opowie i oceni jak nasi olimpijczycy spisali się w Mistrzostwach Europy.

Ponieważ 18 stycznia kończą się kwalifikacje olimpijskie we wszystkich dyscyplinach ogłosimy też nieoficjalny skład reprezentacji Polski na Zimowe Igrzyska w Mediolanie i Cortinie. Ten oficjalny poznamy 26 stycznia po zatwierdzeniu przez Polski Komitet Olimpijski.

Zimowy Magazyn Olimpijski w niedzielę o 20:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Magazyn będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

