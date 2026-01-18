Alarm! Lider Barcelony wypada z gry

"Zawodnik pierwszej drużyny, Raphinha, profilaktycznie opuści mecz z Realem Sociedad z powodu urazu prawego uda" - czytamy na oficjalnych profilach klubu. Tym samym bardzo prawdopodobne, że w ataku obok Lamine'a Yamala zagra Marcus Rashford. Hansi Flick zastanawia się jeszcze, kto ma wystąpić na "dziewiątce": Robert Lewandowski czy Ferran Torres.

ZOBACZ TAKŻE: To będzie następca Pietuszewskiego. Może paść transferowy rekord

Uraz Brazylijczyka to spory problem dla szkoleniowca, zwłaszcza patrząc na to, jaką ostatnio prezentował formę. Nie dość, że 29-latek zanotował dublet oraz asystę przeciwko Athleticowi Bilbao, to był bohaterem finałowego starcia z Realem Madryt, gdyż ponownie strzelił dwa gole. W czwartek wszedł za to z ławki w spotkaniu Pucharu Króla z Racingiem Santander i zaliczył asystę.

FC Barcelona po 19 rozegranych meczach jest liderem La Liga, mając w dorobku 49 punkt. Drugi Real Madryt ma do niej punkt straty. Sobotnie spotkanie z Realem Sociedad będzie zatem bardzo ważne. Odbędzie się ono w niedzielę 18 stycznia. Początek o godz. 21.