Australian Open: Linda Klimovicova - Francesca Jones. Relacja na żywo

W Wielkim Szlemie zadebiutuje w Melbourne Linda Klimovicova. Pochodząca z Czech 21-latka od ubiegłego roku gra w biało-czerwonych barwach.

ZOBACZ TAKŻE: Wyciągnął wnioski z porażek Igi Świątek. Szokujące słowa przed Australian Open

Po udanych kwalifikacjach dolosowano ją do Brytyjki Franceski Jones, która zajmuje 69. lokatę na liście światowej. Klimovicova plasuje się 65 miejsc niżej.

Mecze pierwszej rundy singla zaplanowano od niedzieli do wtorku. Finał kobiecej rywalizacji odbędzie się 31 stycznia, a męskiej dzień później.

Relacja live i wynik na żywo meczu Linda Klimovicova - Francesca Jones na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP